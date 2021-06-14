В Пермском крае объемы ИЖС в 2021 году сократятся почти на 10%

ПЕРМЬ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края рассчитывают, что в 2021 году в регионе будет введено в эксплуатацию 548 тыс. кв. м индивидуального жилья, что почти на 10% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства строительства региона.

"В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 548 тыс. кв. м ИЖС. По итогам 2020 года в Прикамье было введено в эксплуатацию 603 тыс. кв. м индивидуального жилья", - сказали в министерстве.

Муниципалитеты региона самостоятельно установили соотношение многоквартирного и индивидуального жилья с учетом особенностей их территории. По данным министерства, 80% муниципальных образований отдали предпочтение индивидуальному жилищному строительству. Также в министерстве сообщили, что банк ДОМ.РФ аккредитовал 12 компаний для строительства индивидуальных домов, по этому показателю край входит в топ-10 регионов России.

Ранее Минстрой России разработал проект программы развития индивидуального жилищного строительства, один из аспектов которой направлен на стимулирование ипотечного кредитования в этом сегменте. Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотека, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м.