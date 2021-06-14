Лукашенко: Оршанский авиаремонтный завод будет развиваться как исключительно госструктура

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ведущее предприятие республики по капитальному ремонту и модернизации вертолетов и самолетов Оршанский авиаремонтный завод будет расширяться как исключительно государственная структура.

"Здесь все будет государственное. Государственным завод будет, он расширяется. Аэродром - государственный. Делить тут нечего, все это государственное", - сказал он в понедельник в ходе посещения предприятия, сообщила пресс-служба президента.

Глава государства ознакомился с работой завода, образцами авиатехники, ремонтом которой занимаются на предприятии, и строительством нового цеха по ремонту деталей и узлов вертолетов и самолетов. По словам генерального директора предприятия Павла Случака, его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. "Это будет новое современное производство. Это позволит нам минимизировать всю закупочную часть и создать новые рабочие места, - отметил он. - Масштаб проекта вместе с оборудованием - примерно 32-35 млн белорусских рублей (около $14 млн)".

По словам Случака, проблем с загрузкой у Оршанского авиаремонтного завода нет, ее достаточно, чтобы он работал безубыточно. "На этот год мы загружены. Наши традиционные рынки - это Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Африка, Южная Америка. Есть ряд стран, контракты с которыми находятся в глубокой степени проработки, поэтому мы двигаемся дальше", - отметил гендиректор.

Оршанский авиаремонтный завод - предприятие Белоруссии по капитальному ремонту и модернизации вертолетов марки "Ми", оборудования и систем различных типов воздушных судов, по техническому обслуживанию самолета Ил-76. 30 декабря 2011 года Лукашенко подписал распоряжение, по которому государство продало свой пакет акций (99,2%) ОАО Оршанский авиаремонтный завод двум стратегическим инвесторам: ПАО "Мотор Сич" (Украина) и ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" (Белоруссия). Предполагалось, что на заводе будет вестись ремонт и модернизация вертолетов советского и российского производства. Бизнес-план проекта предусматривал, что 80% заказов будут поступать из России. В 2017 году задолженность завода втрое превысила выручку, начались его проверки Комитетом государственного контроля, а затем и прокуратурой.

В 2018 году Оршанский авиаремонтный завод, акционерами которого были украинское ПАО "Мотор Сич" и белорусское ЗАО "Системы инвестиций и инноваций", стал государственным. Лукашенко тогда посетил завод и объявил, что предприятие возвращается в собственность государства, потребовав восстановить его эффективную работу.