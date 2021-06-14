Nikkei: Nippon Yusen станет крупнейшим в мире владельцем судов-автовозов на СПГ

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Японский морской грузоперевозчик Nippon Yusen намерен заказать 12 новых ролкеров (суда для перевозки транспортных средств), работающих на сжиженном природном газе (СПГ). Как сообщила в понедельник газета Nikkei, это позволит компании стать крупнейшим в мире владельцем таких судов.

Сумма инвестиций в проект составит порядка 100 млрд иен ($912 млн). Строительством судов займутся две японские компании Shin Kurushima Dockyard и Nihon Shipyard. Каждая из них должна будет построить по шесть автовозов на СПГ, способных перевозить до 7 тыс. автомобилей.

В настоящее время, как отмечает издание, в мире насчитывается около 700 ролкеров. Только 10 из них используют в качестве топлива СПГ. У Nippon Yusen есть одно такое судно, однако новый заказ позволит ей выйти в мировые лидеры по этому показателю. При этом к 2028 году компания рассчитывает довести число таких ролкеров, находящихся в эксплуатации, до 20.

Основной причиной перехода на подобные автовозы стали современные требования автомобильных концернов, которые стремятся к углеродной нейтральности на своих предприятиях и требуют принимать аналогичные меры от компаний, сотрудничающих с ними в сфере логистики, перевозок и поставок компонентов. По сравнению с обычным ролкером судно-автовоз на СПГ производит на 25% меньше углекислого газа.