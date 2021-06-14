НАТО намерена продолжить обеспечивать свою энергетическую безопасность

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. НАТО будет и далее принимать меры по обеспечения своей энергетической безопасности. Об этом говорится в заключительном заявлении саммита альянса, завершившегося в понедельник в Брюсселе.

"Энергетическая безопасность играет важную роль в нашей общей безопасности", - подчеркнули участники встречи. "Стабильное и надежное энергоснабжение, диверсификация маршрутов, поставщиков и энергетических ресурсов, включая использование устойчивых источников энергии, а также объединение энергетических сетей - все это имеет решающее значение и повышают устойчивость альянса и его стран - членов к политическому и экономическому давлению", - отмечается в документе.

Участники саммита считают, что "важно обеспечить, чтобы члены альянса не оказались уязвимы для политических или принудительных манипуляций с энергией, которые представляют собой потенциальную угрозу". Поэтому они "будут продолжать стремиться к дальнейшей диверсификации своих энергетических поставок в соответствии со своими потребностями и условиями".

В документе при этом отмечается, что "хотя данные вопросы в первую очередь и относятся к компетенции национальных властей, развитие энергетики может иметь значительные политические последствия и последствия для безопасности союзников, а также воздействовать на партнеров альянса". "В этой связи мы будем продолжать повышать нашу стратегическую осведомленность, в том числе на основе регулярных консультаций с союзниками и обмена разведданными, будем укреплять наши связи с соответствующими международными организациями", - отметается в заявлении.