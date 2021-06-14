Дуда на саммите НАТО попросил премьеров Дании и Норвегии поддержать проект Baltic Pipe

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО попросил премьеров Дании и Норвегии оказать поддержку проекту строительства газопровода Baltic Pipe, оказавшегося под угрозой после решения датских контрольных органов приостановить реализацию проекта из-за заботы о дикой природе. Об этом он заявил в понедельник, выступая по итогам саммита альянса.

"Для меня важный вопрос - проблема нашего газопровода Baltic Pipe", - сказал Дуда, сообщив, что он разговаривал на эту тему на полях саммита с премьерами Норвегии и Дании. "Я попросил о политической поддержке в этом деле, сказал, что этот проект очень важен для нас", - указал он.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров в год, за счет которых Варшава хочет отказаться от российского газа. Завершить строительство власти Польши намереваются к 1 октября 2022 года.

Основанием для аннулирования разрешения апелляционным советом по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов в Дании стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они приостановлены.

Рост активности НАТО

Дуда рассчитывает на активизацию присутствия НАТО в Центральной и Восточной Европе.

"Важнейшие вопросы будущего НАТО, будущей политики, которую должна реализовывать НАТО, в этом документе указаны. Нужно ожидать расширения вовлеченности стран-членов, если говорить о функционировании альянса. Можно в перспективе ожидать увеличение интенсивности присутствия альянса и в нашей части света, нашей части Европы", - сказал он.