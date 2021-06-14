США увеличит добычу сланцевой нефти до 7,8 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Рост добычи сланцевой нефти в США в июле по отношению к июню составит 38 тыс. баррелей, до 7,803 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Фактическая добыча сланцевой нефти в июне оказалась немного выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 7,765 млн б/с против оценки в 7,733 млн б/с.

Рост объемов извлечения ожидается в двух из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее повышение прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в июне должно вырасти на 56 тыс. баррелей, до 4,663 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 1 тыс. баррелей также ожидается в формации Аппалачи, до 129 тыс. б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими июньскими данными ожидается в четырех нефтеносных районах. В Баккеновской формации добыча сланцевой нефти в июле снизится на 4 тыс. баррелей, до 1,098 млн б/с, в Найобрарской формации - на 7 тыс. баррелей, до 509 тыс. б/ с. На 4 тыс. б/с может упасть добыча в формации Игл-Форд, до 1,023 млн б/с. В формации Анадарко ожидается снижение также на 4 тыс. баррелей, до 349 тыс. б/с.

В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго США, показатель останется на прежнем уровне - 32 тыс. б/с.

Ранее Минэнерго США незначительно повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 г. - на 60 тыс. баррелей, до 11,08 млн баррелей. Прогноз на 2022 г. понижен на 5 тыс. баррелей, до 11,79 млн б/с.