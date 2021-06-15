В Ханты-Мансийске стартует международный IT-форум с участием экспертов 70 стран

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Четырехдневный XII международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС во вторник открывается в Ханты-Мансийске. Эксперты обсудят вопросы цифровой экономики, развитие искусственного интеллекта, виртуальной реальности, интернет-безопасность, сообщили ТАСС в региональном департаменте информационных технологий и цифрового развития.

"В этом году среди ключевых тем форума - развитие искусственного интеллекта и облачных вычислений, аналитики больших данных и виртуальной реальности, встроенных систем и интернета вещей, влияние цифровизации на личность, развитие культуры, сферы образования. Эксперты из стран БРИКС и ШОС в течение четырех дней обсудят информационную безопасность, кибер-угрозы в пандемийный период и как с ними бороться", - сказали в департаменте.

По словам собеседника ТАСС, всего в форуме примут участие эксперты из 70 стран и 77 регионов России. "В этом году большинство международных участников будут подключаться к дискуссиям в режиме онлайн в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса", - добавил собеседник.

По данным организаторов, в рамках форума запланировано 45 мероприятий. В частности, в рамках форума и межправительственной программы ЮНЕСКО "Информация для всех" 17-18 июня пройдет третья международная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия". Особое внимание будет уделяться революции ценностей: новому прочтению прав и свобод, цифра и общество, возникающая модель "капитализма слежки". Также в рамках Форума состоится Цифровой форум "Россия - Китай", который проводится совместно с Альянсом облачной безопасности и Ассоциацией кибербезопасности КНР, научными центрами и крупнейшими IT-компаниями Китая.

Особое внимание на форуме уделят темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь пройдут, в частности, сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС пройдет в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум будет проходить в течение четырех дней. Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.