{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россияне смогут оформить детский туристический кешбэк на купленные до 25 мая путевки

С 15 июня граждане могут начать оформлять заявки на возврат 50% стоимости поездки. На эти цели правительством было выделено 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россияне, которые приобрели путевки в детские лагеря до старта программы детского туристического кешбэка 25 мая, с 15 июня могут начать оформлять заявки на возврат 50% стоимости поездки.

На эту тему

На эти цели правительством РФ было выделено 4,5 млрд рублей. Оформить возврат можно будет до конца октября. Кешбэк составит половину стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей за одну транзакцию.

Для того, чтобы оформить детский туристический кешбэк, необходимо оформить возврат средств через портал госуслуг, сообщил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. При этом необходимо предоставить информацию, подтверждающую факт приобретения путевки.

Программа детского туристического кешбэка была продлена до 20 сентября. До этой даты должна завершиться поездка в рамках акции. Информация о лагерях, участвующих в программе, размещена на сайте мирпутешествий.рф.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
ВТБ присоединил дочерний банк "Возрождение" к БМ-банку
Работа по переводу клиентов "Возрождения" началась с середины 2020 года
Читать полностью