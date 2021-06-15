ВТБ присоединил дочерний банк "Возрождение" к БМ-банку

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Дочерний банк ВТБ "Возрождение" 15 июня присоединен к другой "дочке" ВТБ - БМ-банку (бывший Банк Москвы), о планах присоединения ранее журналистам сообщал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. То, что 15 июня банк "Возрождение" окончательно присоединяется к БМ-банку, ТАСС подтвердили в пресс-службе ВТБ.

"С середины прошлого года мы начали работу по переводу его клиентов (банка "Возрождение") в ВТБ, провели объединение офисной сети и продуктовой линейки, что позволило предложить нашим новым клиентам самые современные стандарты обслуживания. Мы уверены, что работа с ними продолжится на самом высоком уровне и в дальнейшем - в этом состоит наша стратегическая задача", - добавили в пресс-службе ВТБ.

БМ-банк занимает 24-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций. Является дочерним банком ВТБ.

О "Возрождении"

ВТБ приобрел 85% "Возрождения" в октябре 2018 года, позднее увеличив свою долю до 96,3%. Ранее банк контролировался Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Продать "Возрождение" им пришлось по требованию ЦБ, так как владельцы банков, допустившие санацию (санировался принадлежавший Ананьевым Промсвязьбанк), не имеют права владеть более 10% акций любой кредитной организации.

На 1 мая 2021 года банк занимает 65-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.