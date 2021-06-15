Ростуризм предложил заранее сообщать россиянам о ситуации с зарубежным туризмом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ростуризм попросил оперативный штаб и Роспотребнадзор по возможности заранее информировать россиян о ситуации с ограничениями на зарубежные массовые туристические направления, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Известиям" .

"До 21 июня действуют ограничения в авиасообщении (речь идет о Турции - прим. ТАСС). Мы понимаем, что людей важно заблаговременно ориентировать по ситуации. И мы обратились в оперативный штаб и Роспотребнадзор с просьбой максимально заранее проинформировать людей о возможных решениях. Решения по снятию ограничений, как вы знаете, принимаются оперативным штабом на основе данных специалистов Роспотребнадзора о ситуации в той или иной стране", - сказала Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что в России есть нехватка качественных предложений отдыха именно на море, спрос на такие поездки может быть полностью удовлетворен благодаря открытию массовых зарубежных направлений, если ситуация с коронавирусом улучшится.

Более того, Догузова напомнила, что долги туроператоров перед россиянами с прошлого года по всем закрытым направлениям сократились в шесть раз - с 44 млрд до 7 млрд рублей. Что касается введенных весной ограничений на Турцию, то это коснулось более миллиона россиян, которые уже выкупили туры частично или полностью. Сумма предоплат на текущий момент - чуть более 40 млрд рублей по этим турам.