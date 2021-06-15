"Известия": нацпроект по развитию туризма в России полностью заработает с 2022 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Большая часть нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" заработает уже в этом году, но в полном объеме все меры будут доступны с 2022 года. Об этом во вторник в интервью "Известиям" сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Будем объединять усилия с бизнесом и регионами в продвижении внутренних направлений на базе специализированного маркетингового центра. Таким образом, большая часть инструментов нацпроекта заработает уже в этом году, абсолютно все меры будут доступны с 2022 года", - сказала Догузова.

"Ряд инструментов нацпроекта уже заработал, в частности программа туристического кешбэка, которая сейчас расширена на детский отдых, а вскоре будет запущен молодежный кешбэк. Буквально пару недель назад правительство утвердило правила и выделило деньги на субсидирование доступных чартерных перевозок по России", - уточнила Догузова.

Она отметила, что в этом году будет продолжена грантовая поддержка для МСП на развитие внутреннего туризма, запущенная в прошлом году. Глава Ростуризма уточнила, что в ближайшие недели будет введено льготное кредитование для инвесторов, вкладывающих деньги в строительство и реконструкцию отелей, а также запущены меры поддержки по созданию привлекательной среды для туризма в центрах городов.

"Нацпроект по туризму одобрен президиумом Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые параметры рассчитаны до 2024 года, поскольку бюджетный цикл - трехлетний. Суммы бюджетных средств в нацпроекте до этого периода - 219 млрд рублей, частных - 600 млрд. Однако модель мы строили на 10 лет. На этот срок финансирование из федерального и региональных бюджетов предусмотрено в размере 578 млрд рублей, из внебюджетных источников - чуть более 2 трлн", - уточнила Догузова.