"Известия": аэропорты на черноморском побережье не справляются с количеством туристов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Свободные слоты для приема самолетов заканчиваются в аэропортах черноморского побережья. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в авиакомпаниях.

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"В связи с закрытием границ популярных иностранных курортов полеты в Крым этим летом пользуются рекордным спросом", - сообщил изданию представитель симферопольского аэропорта.

По его словам, маршрутная сеть полетов в аэропорту Симферополя уже достигла максимального показателя - 63 направления. Он также добавил, что авиакомпании продолжают направлять заявки на открытие новых рейсов.

Другой источник сообщил "Известиям", что нехватка слотов есть также в аэропортах в Сочи и Анапе.

"Дефицит слотов в аэропортах черноморских курортов очевиден. Например, при запросе на корректировку времени прилета/вылета имеющихся рейсов аэропорты запрашиваемые слоты не подтверждают", - прокомментировали ситуацию изданию в компании Red Wings.

В других авиакомпаниях на запросы "Известий" не ответили, в "Аэродинамике" от комментариев отказались.