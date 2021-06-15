В Приморье с 20 июня по 31 декабря вводится запрет на вылов краба

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Минсельхоз РФ запретит вылов краба в Приморье с 20 июня до конца года для восстановления популяции, во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

"Запасы синего и камчатского краба [в регионе] истощаются, поэтому приказом Минсельхоза России в подзоне Приморье с 20 июня по 31 декабря установлен запрет на добычу этих ракообразных. Исключение составит вылов краба в научно-исследовательских и контрольных целях", - говорится в сообщении.

Запрет распространяется на любительское рыболовство, а также ловлю краба для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

Браконьерам грозит административная ответственность с конфискацией судна. Также им придется компенсировать ущерб за каждого выловленного краба в размере 7 184 рубля.