Вице-премьер Борисов посетил судостроительный комплекс "Звезда" в Приморье

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 15 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов посетил судостроительный комплекс "Звезда" и одноименный дальневосточный судоремонтный завод, передает корреспондент ТАСС с места события.

Вице-премьер осмотрел цех сборки блоков, где проводятся корпусостроительные и сборочно-сварочные работы. Борисов также осмотрел строящиеся суда, находящиеся в высокой степени готовности: многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая" и танкеры "Афрамакс". На судоремонтном заводе вице-премьер обсудил с руководством предприятия исполнение госконтрактов по заказам Минобороны.

Также в ходе рабочей поездки в Приморский край вице-премьер провел совещание о ходе строительства судостроительного комплекса "Звезда".

О судостроительном комплексе "Звезда"

Крупнейший в РФ судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом во главе с "Роснефтью" в бухте города Большой Камень на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта и Дальневосточного завода "Звезда". Запуск в эксплуатацию всего комплекса планируется к концу 2024 года. Он станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения с мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. Производственная программа судоверфи в первую очередь ориентирована на нефтегазовые компании, осуществляющие добычу, переработку, хранение и транспортировку нефти и природного газа.

На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет более 50 судов, с учетом опционов - 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть", разместившая на судоверфи заказ на 28 судов.