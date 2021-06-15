"Билайн" открыл абонентам доступ к управлению персональными данными через "Мобильный ID"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Билайн" открыла абонентам доступ к управлению персональными данными через "Мобильный ID". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Компания "Билайн" анонсировала новый подход к контролю конфиденциальности: в личном кабинете абонента "Мой Билайн" появилась возможность управления персональными данными", - сообщили в компании.

По данным компании, пользователи смогут самостоятельно не только смотреть историю входов и регистраций на ресурсах, где используется "Мобильный ID", но и отзывать ранее предоставленные согласия на обработку персональных данных.

"В истории предоставленных согласий отображается список запрошенных ресурсом данных, что дает пользователю возможность лично контролировать избыточность их использования. К примеру, можно отследить, что ресурс c согласия пользователя запросил паспортные данные - фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес регистрации, реквизиты документа, удостоверяющего личность", - поясняют в компании.

Заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных формируется автоматически в личном кабинете "Билайн" и отправляется в сторону площадки, ранее запросившей персональные данные. В настоящий момент возможность отзыва согласий реализована только для некоторых площадок. Перечень партнеров будет постоянно пополняться в будущем. Кроме того, в перспективе в личном кабинете появится возможность управлять согласиями, полученными не только через механику "Мобильного ID".

"Мобильный ID" - это способ входа и создания аккаунта на различных интернет-ресурсах. Сервис также поможет автоматически заполнить формы для регистрации или оформления заказов. При этом пользователь дает отдельное согласие на обработку персональных данных и передачу их владельцу интернет-ресурса, которое дополнительно подтверждается push-сообщением оператора связи, что должно обеспечить безопасность и прозрачность данного способа передачи данных.