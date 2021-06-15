Более 80% представителей МСП полагают, что налоговое законодательство требует изменений

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Налоговое законодательство требует изменений, считают 85% опрошенных предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса, при этом 100% респондентов высказались за изменение уголовного законодательства в части налоговых составов. Об этом свидетельствует опрос общероссийской общественной организации "Деловая Россия", который имеется в распоряжении ТАСС.

Респондентами выступили 206 человек из 62 регионов. Опрос проводился в мае 2021 года.

"Все 100% респондентов едины во мнении о необходимости изменения законодательства в части налоговых составов по причине сложности доказать свою невиновность, сложившуюся практику формального подхода к наличию вины без должного доказывания, обвинительного уклона, ломающего судьбы людей, невозможности планировать и др. Все это негативно влияет на деловой климат, на инвестиционную привлекательность национальной юрисдикции", - говорится в комментарии руководителя экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерины Авдеевой, предоставленном ТАСС пресс-службой организации.

При этом 73% респондентов не хватает знаний для личного контроля всей финполитики компании, 1% респондентов затруднился ответить на вопрос. Регламент проверки контрагентов есть у 82% опрошенных, еще 5% заявили, что регламент есть, однако соблюдается он не всегда, и 2% респондентов отметили наличие негласного регламента, которого придерживаются в большинстве случаев. Большинство (51%) заявило, что будет производить оплату, если контрагент не проверен или не имеет должной степени благонадежности, еще 4% затруднились ответить на этот вопрос. Опрос показал, что 69% респондентов согласовывают отчетность лично как учредитель, еще 16% - как гендиректор, и 15% доверяют это главбуху.

У 78% респондентов за последние три года проводились камеральные проверки. Выездные проверки проводились у 53% опрошенных, 81% респондентов вызывали на опросы в инспекции ФНС. Половине респондентов за последние пять лет доначислили дополнительно суммы налогов свыше 5 млн рублей. Более 15 млн рублей налогов за тот же срок были доначислены 38% опрошенных, более 45 млн рублей - 9%. При этом 63% респондентов успешно оспаривали доначисление, еще 9% - оспаривали, но без результата, 28% этого не делали.

Нужно повышать финансовую грамотность бизнеса

Данные опроса говорят, что на сегодняшний день есть определенные проблемы с уголовно-правовой политикой вменения налоговых составов, отметила Авдеева.

"Более 84% респондентов указали на подписание налоговой отчетности генеральным директором, хотя чаще директор не имеет специального образования, а 76% прямо указали на недостаточность финансовой грамотности. Таким образом, у подписанта налоговой декларации отсутствует реальная возможность проверить достоверность такой отчетности, что в случае некорректных данных в ней делает его субъектом налогового преступления на практике, хотя в данном случае и будет отсутствовать умысел, но это может быть проигнорировано правоприменителем", - сказала она.

Говоря о том, что 100% респондентов заявили о необходимости изменить законодательство в части налоговых составов, Авдеева отметила актуальность предложенного экспертным центром проекта закона в части изменения санкции в квалифицированных налоговых составах, снизив верхний порог лишения свободы всего на 1 год. Это, по ее мнению, позволит перевести из категории тяжких в среднюю тяжести деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 199 ("Уклонение от уплаты налогов"), 199.1 ("Неисполнение обязанностей налогового агента") УК РФ.

"Это важно для изменения срока давности, так как реальное наказание в виде лишения свободы больше чем на четыре года никогда не применялось, а вот срок давности привлечения к уголовной ответственности изменится. В пользу такого подхода свидетельствует то, что 76% предпринимателей хранят документы 5+1 лет, что позволяет в период возможного возбуждения уголовного дела доказывать свою невиновность. Ведь нередко недоимка возникает именно в связи с тем, что вменяется отсутствие реальной хозяйственной деятельности между двумя налогоплательщиками или их аффилированность", - сказала Авдеева.

Несмотря на то, что у большинства предпринимателей есть регламент проверки контрагентов, опасения остаются. Это связано в том числе и с тем, что "не всегда есть возможность в связи с хозяйственной деятельностью не переводить контрагенту для решения оперативных текущих задач бизнеса", отметила она.

"Судя по опросу, можно говорить о том, что необходимо повышать правовую и финансовую грамотность предпринимателей, давать практические разъяснения, а также менять правоприменительную практику для уверенности предпринимателей в том, что все сомнения будут трактоваться в пользу налогоплательщика", - сказала Авдеева.