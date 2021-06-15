Волгоградская компания экспортировала 5D принтеры в Бельгию, Китай и Латвию

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Волгоградская компания "Стереотек", производящая инновационные 5D-принтеры, впервые экспортировала их в Бельгию, Китай и Латвию, сообщила ТАСС руководитель центра поддержки экспорта Волгоградской области Виктория Афанасова.

"В конце 2020 года региональный центр поддержки экспорта помог нашей волгоградской компании-стартап "Стереотек" зарегистрировать свою инновационную продукцию - 5D принтеры. Уже в начале 2021 года получили международный сертификат в соответствии со стандартами Евросоюза. Господдержка помогает компании развиваться, и вот первые партии программно-аппаратных комплексов нового поколения, позволяющих промышленным предприятиям в разы сокращать производственные издержки на закупку необходимых деталей, экспортированы в Бельгию, Китай и Латвию", - сказала она.

Экспортная партия 5D принтеров отправлена для проведения испытаний на территории иностранных государств, уточнил ТАСС соучредитель компании "Стереотек", руководитель по развитию Анатолий Тулаев. По его словам, компания-стартап получила гранты от Фонда содействия инновациям, инновационного центра "Сколково", что позволило провести ряд научных исследований и разработать ключевые узлы для будущего 5D принтера.

По словам Тулаева, первый в мире пятиосевой программно-аппаратный комплекс, разработанный командой молодых специалистов, имеет ряд преимуществ перед классическими технологиями 3D-печати. Благодаря объемному плетению волокон прочность детали повышается до 400%, в режиме 5D SPIRAL можно печатать на металлических валах. Модель 520 Fiber способна печатать непрерывным углеволокном, большинством полимеров, металлом, твердосплавом и керамикой. Кроме этого, 5D-принтер печатает функциональные детали с себестоимостью от 2 рублей за 1 грамм готового изделия, и теперь, используя один принтер, предприятие может экономить до 3 млн рублей в год.

"В период пандемии обострились проблемы с поставками в Россию запчастей для зарубежного оборудования, именно поэтому аддитивное производство стало одним из решений. Мы формируем новый технологический тренд, который в будущем изменит привычные взгляды на организацию склада запасных частей на заводах. Используя "ферму" из принтеров, мы получаем нужные детали с низкой себестоимостью без логистических затрат. Российские компании, в частности, крупнейшая металлургическая компания "Северсталь", уже эксплуатируют 5D-принтеры с коротким сроком окупаемости", - добавил собеседник агентства.

Системная работа по расширению сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья продолжается в Волгоградской области с 2014 года. Создаются условия для эффективной работы компаний-экспортеров, для вывода местной продукции на международный рынок. По итогам 2020 года предприятиями региона за рубеж поставлено продукции на общую сумму более 1,884 млрд долларов, что на 20% выше показателя 2019 года.