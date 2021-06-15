Минобороны передало в собственность Биробиджана участок под биомедицинский технопарк

ТАСС, 15 июня. Министерство обороны России передало в собственность города Биробиджана участок площадью 150 га и имущественный комплекс военного городка для размещения биомедицинского технопарка. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Instagram депутат Госдумы от ЕАО Александр Петров.

"Имущественный комплекс военного городка Министерства обороны РФ, расположенный в городе Биробиджане, <…> был передан в муниципальную собственность администрации Биробиджана. Площадь участка составляет более 150 гектаров. Именно на этом земельном участке планируется размещение технопарка с особой специализацией по биомедицинским технологиям. Предприятия объединят в технологический кластер, где все производства будут дополнять друг друга, кооперируясь и сотрудничая между собой", - говорится в сообщении.

Резиденты биомедицинского кластера будут производить медицинские изделия, средства индивидуальной защиты, медикаменты. Здесь будет развиваться клиническая база для разработки фармацевтических препаратов нового поколения. В ближайшее время для земельного участка определят вид экономической деятельности.

Биомедицинский технопарк на территории Еврейской автономной области (ЕАО) планирует создать уральская компания "Медсинтез". Капитальные затраты в проект составят порядка 1,5 млрд рублей. Содействие инвестору окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.