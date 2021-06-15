Австралия и Великобритания договорились о новом торговом соглашении

СИДНЕЙ, 15 июня. /ТАСС/. Австралия и Великобритания достигли договоренности по соглашению о свободной торговле между странами. Об этом сообщил во вторник австралийский телеканал ABC со ссылкой на канцелярию австралийского премьер-министра.

По данным телеканала, главы правительств Австралии и Великобритании Скотт Моррисон и Борис Джонсон согласовали на встрече в Лондоне "все нерешенные вопросы, связанные с соглашением о свободной торговле". "Заключенное соглашение - это победа, которая <...> демонстрирует, чего могут достичь две либеральные демократии, работая вместе", - цитирует ABC пресс-секретаря канцелярии австралийского премьер-министра.

Ранее, выступая в торгово-промышленной палате Великобритании, Моррисон отметил, что "Соединенное Королевство вступает в совершенно новый этап торговых отношений со всем миром". "С кем, если не с Австралией, лучше начать это путешествие? Выход Великобритании из ЕС - это возможность вернуться к тому, на чем мы остановились много лет назад, и еще раз осознать масштаб торговых отношений, которые у нас когда-то были", - утверждал глава австралийского правительства.

По словам министра торговли Австралии Дэна Теана, соглашение о свободной торговле между Великобританией и Австралией станет "лучшей сделкой" Австралии после ее торгового соглашения с Новой Зеландией. Глава ведомства отметил, что переговоры премьера Австралии с его британским коллегой Борисом Джонсоном были "трудными", однако принципиальное соглашение, достигнутое главами правительств, позволит сделке активно продвигаться вперед уже с 1 июля текущего года.

Министр торговли Австралии выразил уверенность, что после завершения всех юридических формальностей соглашение о свободной торговле придаст новый импульс развитию важнейших секторов австралийской экономики и позволит снизить тарифы на высококачественные австралийские сельскохозяйственные продукты. Ожидается, что в рамках соглашения также будут пересмотрены визовые требования для молодых специалистов и квалифицированных работников из обеих стран.

Полный текст соглашения должен быть представлен торговыми ведомствами двух стран к концу октября - началу ноября текущего года. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Заключение торгового соглашения между Канберрой и Лондоном стало необходимо после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), с которым у Австралии остаются торговые договоренности. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.