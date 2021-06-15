Первая зарубежная "Точка кипения" открылась в Казахстане на базе университета

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Первое международное пространство коллективной работы "Точка кипения" открылось во вторник на базе университета Алматы Менеджмент (AlmaU) в Казахстане при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Платформы НТИ.

"Я очень рад, что "Точка кипения" появляется в городе Алматы, в частном предпринимательском университете. Это действительно очень хорошее место для того, чтобы развивать подходы и наработки, которые сложились в нашей сети", - сказал на церемонии открытия, которая транслировалась в прямом эфире, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его словам, "первая международная "Точка кипения" никогда не будет последней". Он пожелал участникам команды пространства быть "максимально амбициозными", чтобы перейти из категории учащихся в категорию учителей.

"Точка кипения" в Алматы вошла в общую сеть, включающую на сегодня 115 таких площадок в разных городах России. Резидентами пространства станут представители общественных организаций и исполнительной власти, бизнеса, университетов и научных организаций. На базе казахстанской "Точки кипения" будут проводиться мероприятия по темам, которые заинтересуют всех жителей города: образование, туризм и развитие городов, перспективные направления развития бизнеса, новые технологии - большие данные и искусственный интеллект.

В 2020 году в "Точках кипения" по всей России проведено порядка 13 тыс. мероприятий, в которых приняли участие, очно и удаленно, более 600 тыс. человек. Формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработан АСИ и используется с 2013 года.