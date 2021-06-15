Эксперт: первая зарубежная "Точка кипения" займется развитием профориентации

ТАСС, 15 июня. Первое международное пространство коллективной работы "Точка кипения", открывшееся во вторник в Алматы (Казахстан), на начальном этапе может стать площадкой для развития новых методов профориентации молодежи по направлениям, описанным в "Атласе новых профессий". Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Я думаю, что профориентация и совместное развитие "Атласа новых профессий" - это хорошая точка для взаимодействия", - сказал он, отвечая на вопрос, какие проекты будут реализованы на площадке новой "Точки кипения" в первую очередь.

Песков также отметил, что первая зарубежная "Точка кипения" открывается в Казахстане "не по плану", а в связи с "созреванием" в Алматы команды, готовой к сотрудничеству с российской сетью "Точек" в рамках совместных образовательных программ. "Для открытия точки гораздо важнее общественные инициативы, [наподобие] "Атласа новых профессий", <…> чем межправительственные соглашения. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы рост "Точек" происходил на горизонтальном уровне - то есть от понимания предпринимателями в других странах той ценности, которую дает России "Точка". В этом смысле это хороший инвестиционный проект для частного казахстанского университета, чтобы повысить доступ своих студентов и партнеров к лучшему знанию, которое сегодня распространено в сети "Точек кипения", - добавил он.

"Точка кипения" открылась на базе университета Алматы Менеджмент (AlmaU) при поддержке АСИ и АНО "Платформа НТИ". Она войдет в российскую сеть, включающую на сегодня 115 площадок. Резидентами пространства станут представители общественных организаций и исполнительной власти, бизнеса, университетов и научных организаций. На базе казахстанской "Точки кипения" будут проводиться мероприятия по темам образования, туризма и развития городов, перспективных направлений развития бизнеса и новых технологий.

"Атлас новых профессий", переиздававшийся в России трижды с 2014 года, содержит описание специальностей, которые будут актуальны в будущем - более 300 профессий в 27 отраслях. Среди них - специалист по трансляционной медицине, таргетный нанотехнолог, инженер цифрового моделирования, дизайнер киберфизических систем, разработчик киберпротезов, карьерный стратег, куратор образовательного туризма и др. В подготовке сборника приняли участие более 4 тыс. российских и зарубежных экспертов.