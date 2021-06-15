Глава МИД Германии не исключил новых санкций США против "Северного потока - 2"

"Я бы не сказал, что [новых санкций] больше не последует, - заявил он. - Как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока - 2". При этом Маас уточнил, что обсуждения данного вопроса, состоявшиеся в последние недели, дают надежду на его разрешение в ближайшие месяцы. "Таким образом, эта тема ["Северный поток -2"] не всегда остается предметом конфликта в действительно масштабном сотрудничестве между Германией и США", - заключил глава МИД ФРГ.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Президент РФ Владимир Путин заявлял на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме, что первая нитка газопровода уже уложена, а вторая может быть завершена в течение 1,5-2 месяцев.

Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

21 мая Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон принял решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода. В черный список включены суда "Академик Черский", "Артемис офшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".