Снижением котировок завершились торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня

ШАНХАЙ, 15 июня. /ТАСС/. Первые после трех выходных дней по случаю традиционного праздника Дуаньу (отмечался 14 июня) торги на биржах материкового Китая завершились во вторник снижением основных индексов. Соответствующая негативная динамика отражена на сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite опустился на 0,92%, до отметки 3 556,56, что стало самым низким показателем почти за три недели. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), ушел в минус на 1,35%. В негативной зоне там оказались все основные индексы, кроме связанных с информационными и телекоммуникационными технологиями, которые выросли на 0,41% и 0,69% соответственно.

Снижением котировок завершились торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки Shenzhen Component опустился на 0,86%, до отметки 14 673,34. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 упал на 1,11%.

Негативная динамика на фондовых рынках материкового Китая отмечена на фоне враждебных выпадов, прозвучавших со стороны западных стран на прошедших саммитах "семерки" и НАТО. Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг принимаемых властями КНР мер по ужесточению майнинга криптовалюты в ряде регионов страны.