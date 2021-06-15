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ЦБ обещает "закручивать гайки", пока не увидит добросовестное поведение участников рынка

Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, рынок должен вести себя более зрело, не выманивать у клиента деньги недобросовестным образом
Здание ЦБ РФ Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ будет продолжать "закручивать гайки", пока не увидит, что участники финансового рынка ведут себя добросовестно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет о работе ЦБ за 2020 год.

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"Мы будем здесь продолжать "закручивать гайки", пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентами, а не выманивании у него здесь и сейчас денег недобросовестным образом", - сказала она.

По словам Набиуллиной, сейчас ЦБ РФ вводит ключевые информационные продукты по каждому продукту финрынка, где просто и коротко описаны основные параметры и риски.

"Нужен сквозной период охлаждения, чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, когда ему предложили, отрекламировали какие-то продукты, мог отказаться от любой услуги. Сейчас такое введено только по добровольному страхованию", - отметила глава ЦБ РФ.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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