ЦБ обещает "закручивать гайки", пока не увидит добросовестное поведение участников рынка

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ будет продолжать "закручивать гайки", пока не увидит, что участники финансового рынка ведут себя добросовестно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет о работе ЦБ за 2020 год.

"Мы будем здесь продолжать "закручивать гайки", пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентами, а не выманивании у него здесь и сейчас денег недобросовестным образом", - сказала она.

По словам Набиуллиной, сейчас ЦБ РФ вводит ключевые информационные продукты по каждому продукту финрынка, где просто и коротко описаны основные параметры и риски.

"Нужен сквозной период охлаждения, чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, когда ему предложили, отрекламировали какие-то продукты, мог отказаться от любой услуги. Сейчас такое введено только по добровольному страхованию", - отметила глава ЦБ РФ.