Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российская экономика уже восстановилась до докризисного уровня, а некоторых отраслях превысила его. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти", - сказала она.

Комментируя повышение ключевой ставки, глава регулятора отметила, что последние решения ЦБ не мешают росту экономики.

"Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха", - подчеркнула она.