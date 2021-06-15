Набиуллина: все системно значимые банки должны к 1 июля подключиться к сервисам СБП

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Все системно значимые банки РФ должны к 1 июля подключиться к сервису переводов от физлиц в адрес компаний в Системе быстрых платежей (СБП), сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума призвал крупнейшие банки подключиться к СБП уже к 1 июля 2021 года. Ранее ЦБ для системно значимых банков установил срок до 1 октября 2021 года. Сейчас, согласно размещенной на сайте СБП информации, из числа системно значимых банков данный сервис не подключили только две кредитные организации: Сбербанк и Совкомбанк.

"Сейчас Система быстрых платежей выходит на следующий уровень. Уже можно переводить не только средства между людьми, но и оплачивать товары и услуги. И для малого бизнеса, как объявил президент, все затраты до конца года будут возмещены из бюджета, чтобы малому бизнесу было легче начать пользоваться этим сервисом. Важно, что к 1 июля все системно значимые банки должны подключиться к этому сервису", - сказала Набиуллина.

При этом глава регулятора выразила мнение, что оставшиеся два банка смогут выдержать указанные сроки.

СБП - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

Помимо этого, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг.