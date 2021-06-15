Набиуллина сравнила денежно-кредитную политику с выбором правильной сезонной одежды

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила изменение денежно-кредитной политики (ДКП) с правильно выбранной по сезону одеждой.

"Денежно-кредитную политику можно сравнить, условно, с одеждой по сезону. В холод мы надеваем куртку, летнее платье будет висеть в шкафу до следующего теплого сезона. Точно также и с денежно-кредитной политикой. Она отвечает на ситуацию в экономике, на то, что происходит, и помогает добиваться стабильности, как правильно подобранная одежда помогает нам не замерзнуть и не перегреться. Поэтому сейчас время повышения ставки в ответ на изменившиеся обстоятельства и рост инфляции", - сказала она в ходе выступления в Госдуме.

11 июня совет директоров Банка России принял решение второй раз подряд повысить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5% годовых. При этом ЦБ видит предпосылки дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.