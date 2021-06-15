В Югре с 2022 года начнут проводить форум юниор-IT для молодого поколения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) начнет проводить с 2022 года форум юниор-IT для молодого поколения. Он будет проходить в рамках Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова.

"Мы приняли решение, что со следующего года на нашей международной площадке [IT-форуме] пройдет форум юниор-IT. Истоки цифровой экономики, знаний, кадрового потенциала любого государства - это дети, за ними будущее. Мы предлагаем обратить внимание на молодое поколение <...> Важно дать молодым людям возможности для развития, вовремя увидеть их стремление к получению знаний", - сказала она в ходе пленарной сессии XII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Комарова также отметила, что инвестиции в искусственный интеллект по всему миру в 2020 году выросли на 40% и достигли почти $68 млрд. Согласно другому исследованию, отметила она, технологии искусственного интеллекта стали "цифровой таблеткой" для восстановления экономики в условиях пандемии. "В 2020 году интернет дал $13 трлн рыночной капитализации проектам и компаниям, которые с ним связаны, искусственный интеллект - $2 трлн. К 2037 году вклад интернета составит $20 трлн, искусственного интеллекта - $30 трлн", - добавила она.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в приветственном слове к участникам форума отметил, что темы XII Международного IT-форума в Ханты-Мансийске полностью отвечают запросам времени. "Цифровизация и информационная безопасность, импортозамещение, готовность органов власти к переходу на новый технологический уровень, сохранение культурных ценностей в эпоху IT и многое другое. Уверен, в ходе дискуссий вам удастся предложить решения для самых острых вопросов", - сказано в приветственном слове Якушева.

По его словам, президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию в качестве одной из национальных целей развития. Якушев отметил, что регионам поручено разработать и утвердить стратегии по ключевым отраслям экономики, государственного управления и социальной сферы. "Эти изменения затронут жизнь каждого человека, ведь речь идет о внедрении принципиально новых технологий - систем искусственного интеллекта, обработки колоссальных объемов данных. И прежде, чем мы приступим к трансформации, очень важно детально проработать все нюансы", - резюмировал он.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. который открылся в Ханты-Мансийске, впервые пройдет впервые в смешанном формате. В его программе, рассчитанной до 18 июня, 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Особое внимание на форуме уделят темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь пройдут, в частности, сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.