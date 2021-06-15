Bloomberg: ЕС и США договорились о прекращении торгового спора между Boeing и Airbus

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Европейский союз и США достигли соглашения о прекращении многолетнего торгового спора по делу Boeing и Airbus, в результате которого были введены взаимные таможенные пошлины на сумму свыше $10 млрд. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей ЕС.

По их данным, Еврокомиссия (ЕК) в ночь с понедельника на вторник обсуждала со странами - членами ЕС проект договора с тем, чтобы прийти к соглашению с Вашингтоном еще до начала саммита ЕС - США.

Как сообщает агентство, достижение этого соглашения обусловлено растущим осознанием политиками в Брюсселе и Вашингтоне того, что финансируемая государством Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) может к концу десятилетия стать полноправным конкурентом Boeing и Airbus и ослабить их позиции в авиастроительной отрасли.

По данным Bloomberg, на саммите ЕС - США также планируется достижение соглашения об отмене пошлин на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном в 2018 году "по соображениям национальной безопасности". Как отмечают представители ЕС, точные сроки отмены пошлин пока неизвестны, однако стороны, скорее всего, будут готовы реализовать эту инициативу до конца текущего года.

Спор Boeing и Airbus

Торговый спор Брюсселя и Вашингтона по делам Boeing и Airbus является одним из самых затяжных и масштабных в истории Всемирной торговой организации (ВТО).

США обвиняют ЕС в незаконном государственном субсидировании компании Airbus с 2004 года, ЕС выступает с аналогичными обвинениями в адрес Вашингтона в отношении компании Boeing. В 2019 орган разрешения споров ВТО признал факт нарушения норм организации в деле Airbus, что дало США право на введение компенсирующих пошлин. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Фактически ВТО признала, что обе стороны нарушают международные нормы торговли в рамках этой организации, создавая преференции для своих авиапроизводителей.

В октябре 2019 года администрация Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, ввела 25%-ные пошлины в отношении товаров из стран ЕС на общую сумму примерно $7,5 млрд. 9 ноября 2020 года Евросоюз ответил на этот шаг введением своих тарифов на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую сумму €3,4 млрд (около $4 млрд) в год.

Однако в марте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден достигли договоренности заморозить на четыре месяца взаимные таможенные пошлины.