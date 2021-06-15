В ЦБ заявили, что сумму страхования вкладов среднего бизнеса нужно пересмотреть

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сумму страхования вкладов среднего бизнеса требуется пересмотреть в сторону увеличения свыше 1,4 млн рублей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет о работе ЦБ за 2020 год.

"Сейчас есть законопроект, в нем [предусмотрено] расширение в том числе для среднего бизнеса. Правда, надо посмотреть на объем страхования. Сейчас 1,4 млн рублей, но в среднем на счетах средних компаний было около 10 млн рублей. Поэтому нужно посмотреть на объем страховой суммы, чтобы он был достаточен. Тем более, у нас не так много средних предприятий, чуть больше 17 тыс.", - сказала она.

Набиуллина добавила, что систему страхования вкладов, безусловно, надо расширять. В первую очередь это надо распространить на юрлица - некоммерческие организации, которые оказывают социальные и благотворительные услуги.

Говоря о позитивных тенденциях в банковском секторе, глава регулятора отметила, что количество недобросовестных банков за последнее время резко снизилось, нет риска, что будет много страховых случаев и системе страхования надо будет эти расходы покрывать.