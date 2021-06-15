Зеленский считает, что ж/д вокзалы на Украине надо передать в концессию

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все железнодорожные вокзалы в стране следует отдать в концессию, чтобы компания "Укрзализныця" получала прибыль, а не оставалась фактически предприятием-банкротом. Об этом он сказал во вторник журналистам в рамках форума "Украина 30".

"Я был во многих странах мира, я видел, какие вокзалы, как бывает. Я бы отдал в концессию все вокзалы, было бы очень круто. Пусть люди зарабатывают, а (пассажиры) получают комфорт", - отметил глава государства. Он заявил, что "Укрзализныця" имеет огромные долги и до сих пор выплачивает кредиты, которые были привлечены в валюте под 12-13% годовых. Новому руководству компании поставлена задача перейти от банкротства к "зарабатыванию денег", сказал Зеленский.

"Несмотря на то, что это стратегическое предприятие, я не вижу там большой проблемы, если, например, в вокзалы, в здания вокзалов зашли какие-то крутые ретейлеры большие. Чтобы там были магазины, кафе, кинотеатры", - добавил он.

По его мнению, такие крупные государственные компании как "Укрзализныця", "Нафтогаз Украины", "Энергоатом" следует выходить на IPO, чтобы привлекать инвестиции в свое развитие.