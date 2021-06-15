Набиуллина: ряд участников рынка под обучающими проектами рекламирует "мутные продукты"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Некоторые участники финансового рынка рекламируют в интернете под видом обучающих программ "мутные" продукты, необходимо подумать над изменением законодательства. Об этом заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Вы правильно сказали про интернет. Мы видим, что под видом обучающих программ - многие предлагают обучающие программы - иногда идет недобросовестная реклама своих продуктов, в том числе "мутных" продуктов. И поэтому здесь, наверное, надо будет подумать, и, может быть, нужно будет [внести] изменение в законодательство. Дать людям возможность различать реально программы обучающие и вот такие маркетинговые, где недобросовестные игроки навязывают свои услуги", - сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что сейчас вопрос финансовой грамотности "приобретает особую остроту". "Я уже говорила, сколько людей вышли на фондовый рынок, и молодых, и не очень молодых с небольшими сбережениями. То есть это небогатые люди с небольшими сбережениями и, конечно, мерами только ограничивающими, а они необходимы, мы ситуацию не выровняем, нужно повышение финансовой грамотности", - подчеркнула Набиуллина.