Госдума приняла закон, отменяющий обязательность техосмотра для оформления полиса ОСАГО

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, исключающий необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства. Норма была оформлена как поправки ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность иностранных страховых организаций в РФ.

Поправки исключают из закона о безопасности дорожного движения норму о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.

Сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения в отношении транспортного средства государственного технического осмотра.

Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

Как сообщил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки облегчат жизнь как страховым компаниям, так и автовладельцам.