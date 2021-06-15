Мишустин назвал программу развития регионов Северного Кавказа низкоэффективной

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал низкую эффективность программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, реализуемой в последние годы, и охарактеризовал положение в округе как непростое.

"Основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, это касается и ВРП на душу населения, и важнейшего показателя - инвестиций в основной капитал", - сказал он во вторник на совещании с членами правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа. "Надо честно признать, что положение дел на Кавказе непростое, - подчеркнул глава правительства. - Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона, давайте скажем честно, не принесла ощутимых результатов. По-прежнему достаточно много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне".

"Существующие механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали. В том числе поэтому мы оптимизировали институты развития, которые отвечают за кавказское направление", - отметил он.

"Если мы просто сравним, на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах - почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе - 50 копеек", - привел пример председатель кабмина. По его словам, на совещании он планирует обсудить конкретные предложения по новым механизмам поддержки инвесторов, которые должны в ближайшем будущем дать ощутимый результат.

В качестве примера Мишустин привел показатель уровня младенческой смертности, который почти на треть - на 29% - выше, чем в целом по стране.

"На Кавказе очень много молодых людей, но им, к сожалению, очень сложно найти подходящую работу, ну и тем более с хорошей заработной платой. И безработица, к сожалению, вышла [на более высокий показатель] еще из-за распространения коронавируса, ее уровень более чем в 2,5 раза превышает средний уровень по России", - сообщил премьер. "Есть и инфраструктурные проблемы - дороги, коммунальные системы требуют самого серьезного внимания", - указал он.