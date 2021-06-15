Касперский: искусственный интеллект, равный человеческому, появится через тысячу лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Искусственному интеллекту (ИИ) понадобится как минимум тысяча лет, чтобы достичь уровня человеческого, сообщил генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский во вторник на пленарной дискуссии международного IT-форума в Ханты-Мансийске.

"До биологического интеллекта искусственному еще лет тысяча. То, что сейчас называют ИИ - это, технически говоря, система машинного обучения, нейросети, но они способны решать только гораздо более примитивные задачи", - отметил Каперский.

В качестве примера он привел распознавание лиц, технологию, которую многие сейчас называют искусственным интеллектом. "Но искусственный интеллект должен распознавать не только человеческие лица, но и собак и лошадей, а вот machine learning (машинное обучение - прим. ТАСС) не умеет таких задач. Настоящий интеллект отличается от искусственного тем, что, во-первых, способен решать задачи, на которые не запрограммирован, а во-вторых, у него есть мотивация. У программных алгоритмов пока нет мотивации. Поэтому это не интеллект, это machine learning, нейросети".

По его словам, в компании используют искусственный интеллект для обнаружения новых вредоносных программ, которые ежедневно насчитывают 300-400 тыс. файлов. "И киберпреступники становятся более профессиональными, они используют машинное обучение для того, чтобы более эффективно "ползать по сетям", - добавил Касперский.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. Запланированы 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум будет проходить в течение четырех дней. Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.