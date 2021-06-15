"Детский мир" не ожидает дефицита товаров к школе из-за ситуации в портах Китая

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Крупнейший российский ретейлер детских товаров "Детский мир" не ожидает дефицита товаров к школьному сезону на фоне ситуации с задержками грузов в портах Китая из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор по направлению "Товары народного потребления" Константин Фришберг.

"На школьный сезон не повлияет никак, можно с уверенностью сказать, потому что мы уже все привезли", - сказал он.

Фришберг не исключил, что цены на товары в связи с ситуацией на рынке могут вырасти, но подчеркнул, что ретейлер "старается максимально не поднимать цены, чтобы дать возможность потребителям покупать товары по наиболее выгодным ценам" в условиях пандемии и падения доходов.

Отвечая на вопрос о горизонте планирования, коммерческий директор направления "товары народного потребления" "Детского мира" отметил, что компания не заключает срочные контракты. "У нас бессрочные контакты. Несмотря на все сложности, мы вопрос решим и товар будет", - отметил он.

По собственным данным компании, представленным в годовом отчете за 2020 год, импортные товары занимают 37% закупок. Импорт из стран Юго-Восточной Азии осуществляется преимущественно морским путем через балтийские порты выгрузки.

Ранее газета "Коммерсантъ" обратила внимание, что вспышка коронавируса в одном из основных центров мировой контейнерной торговли - китайской провинции Гуандун - вызвала перебои в работе крупных портов юга страны.