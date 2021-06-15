Кабмин направил на развитие Северного Кавказа в 2020 году свыше 480 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Правительство России в 2020 году направило на развитие Северного Кавказа, который находится в зоне его приоритетного внимания, рекордные 480 млрд рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по вопросам развития макрорегиона, которое прошло во вторник в Пятигорске.

"Традиционно Северный Кавказ в зоне приоритетного внимания правительства, рекордная за последнее время сумма была направлена в 2020 году - более 480 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в 2019 году", - сказал он.

По словам Решетникова, основной прирост финансирования пришелся на решение проблем в социальной сфере. Расходы на жилищное строительство и модернизацию ЖКХ выросли в 3,5 раза, на социальную поддержку - в 2,6 раза, на здравоохранение - в 2,3 раза. "Увеличились также дотации на сбалансированность - плюс 13% по прошлому году округ получил", - добавил министр.