Госдума приняла во II чтении законопроект об ужесточении требований к потребкредитованию

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на ужесточение требований к банкам, выдающим потребительские кредиты, и на защиту прав заемщиков. Документ был инициирован правительством.

Законопроект предусматривает запрет обуславливать заключение и исполнение договора потребительского кредита (займа) необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг, оказываемых кредитором или третьими лицами. Документ содержит нормы, пресекающие практику включения в договор потребительского кредита условия, обязывающего заемщика предусматривать наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности по такому договору, неснижаемого остатка денежных средств или наличия суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей), в день, который не является днем совершения очередного платежа.

Уточняется порядок расчета полной стоимости потребительского кредита, а также расчета предельного размера неустойки (штрафа или пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита или уплате процентов на его сумму.

Законопроектом закрепляется единство подходов к договорам потребительского кредита, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки в части реализации кредитором права по ее снижению в одностороннем порядке. Кроме того, исключается возможность навязывания по кредитным договорам, заключенным на срок свыше года, условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.

Проект документа предусматривает право заемщика на досрочный возврат части суммы потребительского кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора в течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита (займа) с уплатой процентов за фактический срок кредитования. В настоящее время заемщик вправе досрочно вернуть на таких условиях только всю сумму потребительского кредита, а не ее часть.

Граждан оградят от недобросовестных кредиторов

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время со стороны недобросовестных кредиторов отмечается практика установления по договорам кредита (займа), которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, процентных ставок, которые существенно превышают среднерыночное значение. Для противодействия подобной практике законопроектом предлагается распространить нормы об ограничении полной стоимости кредита и на ипотечные кредиты (займы). Законопроектом уточняется расчет предельного размера неустойки за неисполнение заемщиком обязательств по возврату кредита - он не сможет превышать 20% от суммы просроченной задолженности.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым во втором чтении поправкам, потребительские кредиты (займы), предоставляемые в рамках госпрограмм, предусматривающих предоставление из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта РФ субсидий кредиторам на возмещение недополученных доходов кредиторов по выданным потребкредитам, не учитываются при расчете среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых по категориям потребительских кредитов (займов), определяемым Банком России.

Если при предоставлении потребкредита заемщику за отдельную плату предлагается дополнительная услуга, оказываемая кредитором и (или) третьим лицом, информация о которой должна быть указана в заявлении о предоставлении кредита, условия оказания такой услуги должны предусматривать: стоимость такой услуги, право заемщика отказаться от такой услуги в течение 14 календарных дней со дня выражения заемщиком согласия на ее оказание, право заемщика требовать от кредитора возврата денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу за оказание такой услуги.

В случае принятия документ вступит в силу через 180 дней со дня опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной порядок вступления в силу.