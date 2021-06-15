Строительство и ремонт соцобъектов в Новосибирской области потребует 13 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Потребность в возведении объектов капитального строительства, мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в капитальном ремонте объектов социальной сферы в Новосибирской области составляет 13 млрд рублей. Об этом во вторник на заседании комитета заксобрания региона сообщил министр финансов и налоговой политики области Виталий Голубенко.

"У нас в министерстве финансов общий объем листа ожидания [составляет] 13 млрд рублей. Большая часть этого листа ожидания - это капитальное строительство, мероприятия в сфере ЖКХ и капитальные ремонты объектов социальной сферы преимущественно муниципального значения", - сказал он.

Как добавила на комитете уполномоченная по правам человека региона Нина Шалабаева, в регионе существует проблема не только с возведением новых объектов, но и с качеством уже построенных. Так, зачастую в аппарат обращаются граждане, в том числе из категории социально незащищенных слоев населения, с жалобами на качество предоставляемого жилья. Действительно по некоторым моментам выявлялись факты, когда дом сдан год назад, а там уже видны трещины", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область имеет проблемы с изношенностью объектов ЖКХ, в частности, уровень износа основных объектов теплоснабжения в Новосибирской области превышает 50%. Министр финансов и налоговой политики области Виталий Голубенко также сообщал, что потребность в капремонте учреждений образования, культуры и здравоохранения оценивается в 2 млрд рублей.