"Арктические гектары" будут выделять рядом с городами

ТАСС, 15 июня. Бесплатные гектары в Арктике будут выделяться точечно, рядом с городами и инфраструктурой, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Базовый принцип при определении арктических территорий, на которых будут выделяться бесплатные гектары, не нарушить ничьих интересов и повысить привлекательность участков для граждан. Это будут точки на карте вблизи крупных населенных пунктов и инфраструктуры", - сказал министр в ходе заседания Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации в Салехарде.

С 1 августа 2021 года программу бесплатного выделения земли "дальневосточный гектар" планируется распространить на территорию Арктической зоны Российской Федерации. Соответствующий законопроект во втором чтении рассмотрит Госдума.

Как и на Дальнем Востоке, землю в Арктике можно будет получить в шесть раз быстрее - за месяц вместо полугода. В первые шесть месяцев участки будут выделяться жителям арктических регионов. Затем землю сможет взять любой гражданин России, а также участники госпрограммы по переселению соотечественников. Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Это три региона полностью - Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

Министр отметил, что людям, решившим "инвестировать в развитие собственного дела или строительство жилья свои труд, время", будет оказана поддержка. "Мы будем поддерживать активных людей, помогать тем, кто решится участвовать в программе", - отметил он.

По мнению Чекункова, земельная программа в Арктике будет востребована как для строительства домов, так и для предпринимательства.