Кредитование сезонных полевых работ в РФ выросло в 2021 году на 16,6%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в России в 2021 году увеличилось на 16,6% и, по данным на 8 июня, составило 341,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны. По состоянию на 8 июня общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 341,8 млрд рублей, что на 16,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

В частности, Россельхозбанком выдано 258,3 млрд рублей, Сбербанком - 83,5 млрд рублей. За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий и организаций АПК на проведение сезонных полевых работ составило 293,2 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 207,2 млрд рублей, Сбербанка - 86 млрд рублей.