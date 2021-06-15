Мерами налогового маневра воспользовались более 5,5 тыс. IT-компаний

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. IT-компаний в первом квартале 2021 года воспользовались мерами налогового маневра. Об этом на пленарной сессии "Трансформация телеком-отрасли: движение на высоких скоростях" форума "Связь-2021" сказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

"У нас по поручению президента [России], в соответствии с его решением приняты беспрецедентные меры налогового стимулирования IT-отрасли. Как вы знаете, меньше года назад было принято решение о радикальном снижении налоговой нагрузки на IT-компании <...> Закон был принят, с этого года, с 1 января эти меры действуют <...> И у нас уже есть данные первого квартала [2021 года], и мы видим что более 5,5 тыс. компаний сектора IT воспользовались этими льготами, а это те компании, которые формируют не менее 80% всей выручки вообще всей IT-отрасли", - сказал он.

Также Паршин отметил, что IT-компании начинают реинвестировать высвобожденные средства в развитие новых отечественных продуктов.

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%.

Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.