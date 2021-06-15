Мишустин пообещал подумать о перспективах финансирования выставки "Агропродмаш"

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что поручит Минсельхозу и Минпромторгу изучить вопросы финансовой поддержки выставки "Агропродмаш" и ее статуса как международной.

Во вторник Мишустин посетил в Пятигорске завод "Профитэкс", который занимается производством фасовочно-упаковочного оборудования для пищевой промышленности. Одна из сотрудниц предприятия в разговоре с премьером посетовала, что в этом году большинство выставок за рубежом отменены, и спросила, можно ли российским компаниям рассчитывать на финансирование выставки "Агропродмаш" в 2021 году в Москве с помощью льготного механизма Российского экспортного центра.

"Что касается конкретно этой выставки, нужно взвесить возможности участия, в этом смысле надо с Минпромторгом и с коллегами из министерства сельского хозяйства подумать. Потому что мы, скажу вам откровенно, пока думали, есть ли перспективы для того, чтобы она имела статус международной. Если эти перспективы будут, мы это обязательно поддержим", - заявил Мишустин. Он уточнил, что такое поручение по результатам поездки в Пятигорск будет дано Минсельхозу и Минпромторгу.

"И вам сообщим, обещаю. Вопрос будет в том, будут ли соответствующие наши уважаемые потребители продукции, поставщики продукции приезжать - будет ли это возможно и по эпидемиологическим соответствующим сводкам, и, в том числе, по желанию принять участие", - добавил премьер.