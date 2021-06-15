Чайка заявил, что более четверти объектов здравоохранения СКФО нуждаются в ремонте

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Более 27% государственных учреждений здравоохранения на Северном Кавказе находятся в аварийном состоянии или нуждаются в капитальном ремонте. Для системы здравоохранения актуален также вопрос кадрового дефицита, сообщил во вторник полпред в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка на совещании с членами правкомиссии по развитию СКФО под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"В субъектах округа остаются актуальными системные проблемы в сфере здравоохранения: низкий уровень материально-технической базы, высокий уровень распространенности неинфекционных заболеваний, дефицит медицинских кадров, дефицит финансирования государственных программ развития здравоохранения и гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. По данным Росстата, более 27% государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения округа находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта", - сказал он.

Дефицит медицинских кадров является наиболее сложным вопросом в системе здравоохранения округа, отметил полпред. "Проведенная мобилизация всех имеющихся ресурсов в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции еще раз подчеркнула эту проблему. Необходима разработка и реализация единого комплекса мер по сокращению дефицита медицинских кадров в Северо-Кавказском федеральном округе. Очень рассчитываем на помощь правительства Российской Федерации", - отметил Чайка.

По словам полномочного представителя, округ получил поддержку со стороны федерального правительства в строительстве целого ряда объектов в регионах округа и оснащения их самым современным оборудованием. Это позволит продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья людей.

Безработица среди молодежи

Чайка также назвал безработицу среди молодежи масштабной проблемой для регионов Северного Кавказа."Масштабной проблемой для субъектов округа является тот факт, что 28% от общей численности зарегистрированных безработных в округе составляет молодежь. Наиболее остро ситуация складывается с трудоустройством выпускников профессиональных учебных заведений. Так, численность безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости населения округа, на 1 апреля 2021 года составила 339 тыс. человек, из них 96 тыс. - из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет", - сказал он.

В округе планируется создать единый окружной электронный банк молодых специалистов, который будет включать в себя основные сведения о компетенциях выпускников. Эта система поможет крупным компаниям и предприятиям на территории округа подбирать будущие кадры для приема на работу.

"На сегодняшний день во многом деятельность образовательных организаций недостаточно скоординирована с потребностями рынка труда, в регионах наблюдается низкий уровень взаимодействия работодателей, профессиональных и научных сообществ в части определения потребностей экономики в кадрах, в том числе с определением необходимых профессиональных компетенций", - пояснил Чайка.

Полпред добавил, что в округе разрабатываются механизмы закрепления выпускников на собственной территории с привлечением всех заинтересованных сторон.

Неформальная занятость населения

По его словам, половина работающего населения Северного Кавказа занята в неформальной экономике. "Одним из самых острых вопросов является неформальная занятость населения. По оценкам Росстата, доля занятых в неформальной экономике в субъектах округа составляет около половины работающего населения, что вдвое больше среднего значения по Российской Федерации <...> Проблема неформальной занятости наблюдается, прежде всего, в сфере малого и среднего предпринимательства", - добавил он.

Высокая доля теневого сектора негативно сказывается на экономике регионов. "Результатом распространения неформальной занятости являются недополученные собственные доходы бюджетов, заниженная оплата труда, непостоянство заработка и незащищенность граждан при реализации своих социальных и трудовых прав. Реализуя меры по увеличению официально трудоустроенных граждан, можно значительно улучшить экономическую ситуацию в регионах", - сказал Чайка.

По статистике, приведенной полпредом, в округе фиксируется самое низкое количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля занятых в этой категории предприятий составляет 8%, в целом по России - от 17 до 25%.

"В тесном взаимодействии работали с Минэкономразвития России в части формирования новой Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года, в которой, отражены весьма эффективные мероприятия по стимулированию субъектов малого и среднего предпринимательства к официальной регистрации. Работа будет продолжена", - отметил Чайка.

В новость были внесены изменения (15:02) - добавлена информация о неформальной занятости населения