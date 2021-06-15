Мишустин поручил проработать маршрут дороги между СКФО и другими туристическими кластерами

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Министерству транспорта России необходимо проработать маршрут автодороги, которая стала бы связующей между регионами Северного Кавказа и соседними с округом туристическими кластерами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Министерству транспорта надо совместно с заинтересованными ведомствами проработать варианты возможных маршрутов такой автодороги и финансовую составляющую вопроса, в том числе с точки зрения применения возможного механизма концессии", - сказал глава кабмина во вторник на совещании в Пятигорске с членами правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"Есть удивительные места на Кавказе, которые притягивают путешественников, и надо сделать так, чтобы добраться до них не составляло труда, - указал Мишустин. - Для этого, конечно, предстоит развивать дорожную инфраструктуру, связать Северный Кавказ с другими туристическими кластерами, в частности, с черноморским, чтобы можно было без проблем перемещаться между горнолыжным и морским курортами, а также санаторным кластером".

Мишустин распорядился проанализировать состояние санаторно-курортных учреждений Северного Кавказа и подготовить идеи для привлечения бизнеса к их развитию. "Необходимо, чтобы в регионе была удобная для отдыха инфраструктура, это прежде всего касается санаториев Кавказских Минеральных Вод. Надо проанализировать и, если хотите, сделать инвентаризацию их текущего состояния, подготовить конкретные предложения и заинтересовать бизнес в развитии санаторно-курортных учреждений", - отметил Мишустин, подводя итоги совещания.

По его словам, таким образом можно "дать новый импульс или новую жизнь этим здравницам".