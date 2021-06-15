Подмосковье стало самым упоминаемым в СМИ регионом в мае в контексте нацпроектов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московская область, Нижегородская область и Краснодарский край чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте нацпроектов в мае 2021 года. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для ТАСС.

Московская область, которая по итогам апреля также была первой в рейтинге, сохранила лидерство и в мае с результатом в 7,6 тыс. сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами стали: голосование по выбору общественных территорий для благоустройства, сокращение в два раза объема ежегодно захораниваемых в Подмосковье отходов и ремонт около 10% от общего плана ремонта дорог в Подмосковье.

Вторым по числу упоминаний в мае 2021 года стала Нижегородская область, поднявшаяся за месяц на одну ступень в рейтинге (6,3 тыс. сообщений). Журналисты рассказывали о том, сколько человек приняли участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сколько нижегородцев получили консультации специалистов в "Поездах здоровья", и какое количество дорог, ведущих к больницам и поликлиникам, отремонтируют в регионе в 2021 году.

Тройку лидеров замкнул Краснодарский край, который, наоборот, потерял одну позицию в рейтинге за месяц (6,15 тыс. сообщений). Как отмечают в "Медиалогии", главными темами стали получение участниками нацпроекта "Производительности труда" кредитов со сниженной процентной ставкой, лидирующий статус региона в рамках программы "Лидеры производительности" и присоединение к нацпроекту по производительности труда новых участников.