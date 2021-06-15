Работодатели, нанимающие иностранцев в РФ, смогут обратиться за разрешениями до 31 декабря

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Работодатели, нанимающие в России иностранных граждан, которым требуется виза, смогут до 31 декабря текущего года обратиться за разрешением на работу для них. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Работодатели, имеющие разрешение на привлечение иностранных работников, вправе до 31 декабря 2021 года обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам, прибывшим в порядке, требующем получения визы, независимо от их цели въезда в РФ", - говорится в сообщении.

Также в МВД отметили, что для граждан Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря сохранено право обращения за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию.

"Гражданам государств - членов Евразийского экономического союза также предоставлена возможность заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в РФ до 31 декабря 2021 года. Иностранные граждане смогут осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия трудовых или гражданско-правовых договоров, а также выданных патентов или разрешений на работу, в том числе после 16 июня и до 31 декабря 2021 года", - заключили в МВД.