Продажи легковых авто с пробегом выросли в полтора раза

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Продажи легковых машин с пробегом в России в мае выросли на 52,2% в годовом выражении - до 465,4 тыс. штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

Как отмечают эксперты агентства, рост объясняется низкой сравнительной базой прошлого года из-за пандемических ограничений, которые оказали сильное негативное воздействие на авторынок. Но эффект низкой базы постепенно сокращается: по сравнению с апрелем 2021 года продажи в мае упали на 15,2%. При этом по итогам января - мая 2021 года продажи в годовом выражении выросли на 28,3% - до 2,26 млн штук.

Среди марок первое место удерживает российская Lada, на долю которой в мае пришлось 23% от общего объема перепроданных автомобилей. В количественном выражении перепродажи Lada составили 107,6 тыс., что на 43,1% больше показателя мая прошлого года.

Среди иномарок самой востребованной остается японская Toyota: 50,9 тыс. подержанных автомобилей (+46,1%). На третьем месте - корейская Hyundai: 27,1 тыс. штук (+69,6%). Сопоставимые результаты имеют марки Kia (27 тыс. шт.; +75,8%) и японский Nissan (25,8 тыс. шт.; +47,3%).

Среди моделей лидерство у Ford Focus: в мае 2021 года перепродажи составили 10,9 тыс. экземпляров, что на 57,4% больше, чем годом ранее. Следом идет Hyundai Solaris (10,78 тыс. штук, +74,8%) и Kia Rio (10,65 тыс. штук, +79%), которые сдвинули со второго и третьего места в конец пятерки Lada 2114 (9,97 тыс. штук, +28,7%) и Lada 2107 (8,77 тыс. штук, +34%).