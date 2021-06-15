Хуснуллин: строительные компании готовы организовать вакцинацию мигрантов от коронавируса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Строительные компании выразили готовность организовать возможность вакцинации от коронавирусной инфекции мигрантов, прибывающих для работы в Россию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Мы ставим задачу, чтобы всех [рабочих-мигрантов], кто заедет [в Россию], мы обеспечили вакцинацией. Сколько там - 100-200 тыс. [рабочих] заедет? Чтобы мы их всех обеспечили вакцинацией. И строители [строительные компании] сами готовы и проплачивать, и вакцинировать, и организовывать", - сказал Хуснуллин.

Ранее вице-премьер сообщал, что правительство России отрабатывает вопрос упрощенного ввоза в Россию трудовых мигрантов и их обязательную вакцинацию. По его словам, идет работа над новым регламентом по организации работы мигрантов в России с учетом вакцинации.

"Сами рабочие, заезжающие, например, из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, тоже заинтересованы в том, чтобы работать здесь и получать зарплату. Если наше условие вакцинироваться, надеюсь, они наше условие будут принимать", - добавил вице-премьер.

В свою очередь замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отмечал, что правительство России в ближайшее время доработает механизм массового ввоза мигрантов для восполнения дефицита строителей. Он уточнял, что алгоритм точечного ввоза иностранной рабочей силы, который был организован в конце 2020 года, сложен в исполнении для компаний. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в начале марта отмечал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в "ручном управлении".

Белорусские строители

По словам Хуснуллина, правительство России в условиях дефицита строителей готово привлечь для работы над ключевыми объектами в стране около 20-30 тыс. белорусских специалистов.

В мае Хуснуллин и заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Сивак на встрече в Москве договорились в кратчайшие сроки отработать вопрос стоимости привлечения белорусских специалистов для строительства ключевых объектов в России.

"Если бы мы тысяч 20-30 их строительных специалистов привлекли, было бы неплохо. Мы договорились, чтобы они не сами по стране рыскали в поисках работы, а Минстрой будет координатором, он их приглашает", - сказал Хуснуллин.

Также, по его словам, Минстрой определит, на каких важных для государства стройках понадобятся белорусские рабочие. В частности, это может быть космодром Восточный, Восточный полигон, культурный центр в Калининграде.

Вице-премьер отметил, что соотношение цены и качества белорусских строителей "вполне приемлемо". Кроме того, их строительная нормативная база схожа с российской, поэтому такие кадры не нужно переучивать.

Хуснуллин добавил, что у него есть опыт работы с белорусскими коллегами по строительству метро в Москве. "Они достаточно успешно проектируют и строят. Поэтому, если мы принципиально договоримся по цене и по условиям, то, конечно, будем привлекать", - сказал он.

Привлечение заключенных

Кроме того, для решения проблемы дефицита рабочих рассматривается возможность привлечения на стройки заключенных. По словам Хуснуллина, около 180 тыс. заключенных в России имеют право быть привлеченными к работе. Если бы 20-30% из них на это согласились, это уже было бы неплохо, считает вице-премьер.

По его словам, острый дефицит сейчас наблюдается на таких строительных площадках, как БАМ, Транссиб, Восточный полигон. "11 тыс. осужденных могут потенциально работать на этих объектах", - добавил Хуснуллин.

Он напомнил, что эта практика не нова, она применялась в Советском союзе. При этом такая мера выгодна как для строительной отрасли в целом, так и для самих осужденных, которые не будут находиться в заключении и будут получать зарплату. Тем не менее такой механизм "глобально задачу стройотрасли не решит", сказал вице-премьер.

Дефицит строителей

Хуснуллин ранее сообщал, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, в целом достигает 1,5-2 млн человек. При этом он пояснял, что зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - в два раза.

В конце 2020 года был организован упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России.

Застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отмечал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в "ручном управлении". Позже замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщал, что алгоритм точечного ввоза иностранной рабочей силы сложен в исполнении для компаний, и правительство в ближайшее время его доработает.