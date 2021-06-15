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"Газпром нефть" выступает за дальнейшую корректировку демпфера для увеличения его гибкости

Говоря о ситуации на рынке, генеральный директор компании Александр Дюков отметил, что в нефтепереработке она является приемлемой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" считает целесообразной дальнейшую корректировку демпфирующего механизма в сторону увеличения его гибкости и перехода на более свободное ценообразование, без жесткой привязки к уровню роста цен. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков.

"В этом [скорректированном] демпфере еще есть элементы, которые делают его недостаточно гибким. Наше мнение - что должно быть меньше жестких элементов, а больше гибкости. Ситуация на рынке может развиваться по-разному. Абсолютно не означает, что цена в рознице должна расти в год на определенный заданный процент", - сказал он.

Говоря о ситуации на рынке, Дюков отметил, что в нефтепереработке она является приемлемой, и НПЗ генерируют прибыль компаниям. В рознице маржинальность АЗС находится под воздействием сезонных факторов, но в целом является положительной.

Замглавы компании Анатолий Чернер добавил, что отрицательная маржа на АЗС остается только в сегменте продажи бензинов, но в среднем она положительная. По его словам, маржинальность АЗС должна улучшиться после окончательного утверждения корректировки демпфера. Соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме.

"Корректировка демпфера должна изменить текущее положение дел и часть маржи направить из переработки в розницу, улучшив экономику и эффективность розницы", - добавил Дюков.

Перевод контрактов с доллара

Генеральный директор компании добавил, что "Газпром нефть" по условиям действующих экспортных контрактов имеет возможность перевести расчеты с доллара в другую валюту. Но это приведет к пусть и некритичным, но небольшим финансовым потерям для компании.

"Мы, конечно, можем жестко настоять на том, чтобы перейти на другую валюту, но это приведет к небольшим, но все-таки потерям, которые в данной ситуации нам придется взять на себя. Опять же они не являются критическими, значительными", - сказал он.

Дюков отметил, что "Газпром нефть" после 2014 года увеличила долю недолларовых экспортных контрактов по дальнему зарубежью до 20%, почти каждый из них сейчас подразумевает возможность ведения расчетов в другой валюте. "Поскольку контракты предусматривают такую возможность, то в очень короткое время мы можем перейти на расчеты в других валютах. Почему мы не делаем это в настоящее время? Исторически ценообразование в этой отрасли происходит в долларах, с другой стороны - рынок заемного капитала тоже в долларах, поэтому безусловно для многих покупателей делает данную валюту для расчетов более привлекательной", - добавил гендиректор компании.

Он подчеркнул, что сейчас необходимости в переходе на расчеты в другой валюте нет. "У нас есть резервный вариант. Там, где мы можем рассчитываться в рублях без потерь для себя и для наших потребителей в евро - мы это делаем. Объем таких расчетов составляет порядка 20%, - сказал он. - Если будет поставлена задача перейти на расчеты исключительно в недолларовой валюте, то мы это сделаем".

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что уход нефтепромышленности от расчетов в долларах ударит по позиции этой валюты как мировой резервной. Глава государства добавил, что Россия не намерена использовать эти инструменты.

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РоссияДюков, Александр Валерьевич
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